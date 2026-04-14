Spider-Man 3 czy Venom? Jedno zdjęcie rozpaliło fanów serii od Insomniac

W Insomniac Games dobiega powoli czas związany z pracami nad Marvel’s Wolverine. Wirtualne przygody Rosomaka za kilka miesięcy zadebiutują już na ekranach konsol.

Pytanie tylko, co dalej? Niewykluczone, że Insomniac powoli rozpoczyna już działania związane ze swoim kolejnym projektem. Marvel’s Spider-Man 3, Marvel’s Venom, a może zwykły troll? A przynajmniej takie wnioski można wysnuć na podstawie postu opublikowanego przez Bena Jordana. To Amerykanin w dotychczasowych grach z serii Marvel’s Spider-Man użyczał swojej twarzy głównemu bohaterowi, Peterowi Parkerowi. Teraz zaś udostępnił na swoim Instagram Stories fotografię z prac nad tajemniczym projektem. Trudno przy tym wszystkim określić jednoznacznie, jaki to projekt, aczkolwiek fani szybko dopatrzyli się jednej istotnej rzeczy. Mianowicie dłonie Jordana składają się w sposób charakterystyczny właśnie dla Człowieka-Pająka, wystrzeliwującego w ten sposób swoje sieci.

W tej sytuacji wiele osób uznało, iż Insomniac wraca do marki, przygotowując dla nas Marvel’s Spider-Man 3. Przypomnijmy, że poprzednia odsłona gier o Spider-Manie ukazała się w 2023 roku – w niej kierowaliśmy poczynaniami nie tylko samego Parkera, ale też Milesa Moralesa. Tytuł ten spotkał się z naprawdę dobrym przyjęciem i do dziś sprzedał się w liczbie 17 milionów egzemplarzy. Co więcej, tylko w pierwszym dniu i tylko na PlayStation 5 rozeszło się 2,5 miliona kopii Marvel’s Spider-Man 2, co pozostaje najlepszym wynikiem w historii PlayStation Studios.

Niemniej warto mieć na uwadze, że koniec końców wcale nie musi chodzić o Marvel’s Spider-Man 3. Wszak pod koniec 2023 roku doszło do ogromnego wycieku, w ramach którego dowiedzieliśmy się, iż Insomniac pracuje również nad grą o Venomie. Niewykluczone więc, że to przy niej pracuje obecnie Jordan. Pytanie też, czy sam aktor faktycznie chciał nam coś przekazać, czy też zwyczajnie nie trolluje. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

