Soulslinger: Envoy of Death – nadchodzi mroczny FPS w klimatach westernu

Soulslinger: Envoy of Death to propozycja od twórców z niezależnego studia Elder Games. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje cenione Headup Publishing. Deweloperzy podzielili się najnowszym trailerem swojej produkcji, który zdradza datę premiery.

Jeśli lubicie wymagające, ociekające akcją shootery, Soulslinger: Envoy of Death może być strzałem w dziesiątkę

Soulslinger: Envoy of Death w pierwszej kolejności zadebiutuje na Steam w ramach wczesnego dostępu. Twórcy przewidują, że gra spędzi tam około roku. Jeśli lubicie produkcje w klimatach charakterystycznych dla westernów, powinniście dać szansę temu tytułowi. Warto jednak zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia z mroczną wersją Dzikiego Zachodu, gdzie nie brakuje magii i potworów.



Produkcja studia Elder Games to FPS z cechami charakterystycznymi dla gatunku roguelite. Gracz wcieli się w postać mistycznego rewolwerowca, który zaangażowany jest w zaciętą wojnę przeciwko "Kartelowi", bezwzględnej organizacji zbierającej dusze. Jak łatwo się domyślić w trakcie rozgrywki nie zabraknie intensywnych potyczek z hordami przeciwników, a bohater będzie miał na swoim podorędziu bogaty arsenał narzędzi służących do ich efektownej destrukcji i eksterminacji.



Co ważne, jeśli projekt Was zaintrygował, już teraz możecie sprawdzić wersję demonstracyjną. Soulslinger: Envoy of Death zadebiutuje w Early Access już 14 grudnia.