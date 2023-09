Nie każdy hit to Fortnite, czyli 10 topowych gier-usług poza mainstreamem - ranking TOP 10

Wydaje się, że rynek gier-usług ma to do siebie, że popularność osiąga kilka tytułów, a reszta musi pogodzić się z porażką. W praktyce jednak jest zupełnie inaczej. Popularnych GAAS-ów jest sporo. Wiele z nich cieszy się nawet większym zainteresowaniem niż niektóre znane i medialne tytuły. Wystarczy zresztą spojrzeć na listę najczęściej ogrywanych gier na Steamie, aby zobaczyć wiele nieoczywistych tytułów.

Zapraszam więc na zestawienie dziesięciu bardzo popularnych gier-usług, które znajdują się poza mainstreamem. Niektóre pozycje mogą być bardzo zaskakujące.

10. The Elder Scrolls Online

Zaczynamy od produkcji, którą pewnie wszyscy dobrze znają. Jak więc można powiedzieć, że The Elder Scrolls jest poza mainstreamem? Oczywiście popularność IP jest ogromna, stąd dopiero dziesiąta pozycja. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na coś innego. Zainteresowanie tą grą jest trudne do wyobrażenia. Produkcja Zenimax Online nieustannie znajduje się w TOP 100 bestsellerów Steama od, uwaga, 453 tygodni, czyli prawie 9 lat! Nie powinno więc dziwić, że studio ciągle wydaje nowe dodatki. W końcu zainteresowanie tą grą jest niewyobrażalne, a nowi gracze ciągle dochodzą.

9. Hunt: Showdown

Kiedy ostatnio widzieliście jakąś dużą premierę od Cryteka? Ostatnią głośną produkcją niemieckiego studia jest Ryse: Son of Rome, tytuł startowy na Xbox One. Później znany deweloper skupił się praktycznie wyłącznie na jednej produkcji - Hunt: Showdown. Sieciowy shooter nie jest zbyt głośny, ale ciągle przyciąga zainteresowanie i mimo 4 lat na karku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wręcz można napisać, że ono ciągle rośnie. Dane SteamDB pokazują, że na platformie Valve stale przybywa graczy i obecnie Hunt: Showdown cieszy się większym zainteresowaniem niż kiedykolwiek wcześniej. Standardowo dziennie na Steamie (w tym samym czasie) gra około 30 tysięcy osób, co jest wynikiem minimum przyzwoitym.

8. Yu-Gi-Oh! Master Duel

Karcianki kojarzą się głównie z Hearthstone i Magic: The Gathering, ewentualnie Gwintem. Nie możemy jednak zapomnieć o japońskiej alternatywnie, z której od lat dobrze żyje Konami. Jego Yu-Gi-Oh! to marka rozwijana na poziomie klasycznej, fizyczne karcianki, anime, mangi, ale też gier wideo. Master Duel to obecnie jedna z popularniejszych gier na Steamie. Prawdziwe szaleństwo panuje jednak na urządzeniach mobilnych, gdzie produkcja Konami była w 2022 roku najpopularniejszym tytułem z gatunku. W tym czasie udało się wygenerować przychody na poziomie aż 130 mln dolarów! Już wiecie dlaczego Konami na długo odstawiło wysokobudżetowe gry. Pieniądze były w zupełnie innym miejscu.