Sony rezygnuje z obowiązkowego konta PSN dla pecetowych graczy. Otrzymaliśmy listę zmienionych tytułów

Warto dodać, że zmiana nie oznacza wyłączenia możliwości połączenia konta PSN z grami na PC. Zamiast tego, gracze decydujący się na to rozwiązanie otrzymają nagrody do odebrania wewnątrz produkcji. Przykładowo, w The Last of Us Part 2 będzie to skórka dla postaci Ellie inspirowana nadchodzącym projektem Naughty Dog - Intergalactic. Sony udostępniło listę nagród dla wszystkich wymienionych wyżej tytułów.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 zostanie udostępnione na PC już dzisiaj, 30 stycznia. Do wymienionej grupy dołączy także The Last of Us Part 2 Remastered, lecz stanie się to 3 kwietnia. Możliwe, że opisane działanie spowodowało tymczasowe zniknięcie Horizon Forbidden West z PC.