Sony chwilowo wycofało Horizon: Forbidden West z PC. Firma kontynuuje działania z kontami PSN?

Przez ostatni czas gracze pecetowi mają coraz więcej powodów, aby narzekać na działania oraz ogólny plan Sony na rozwój biznesu. Plusem jest oczywiście cały czas wzrastająca obecność tytułów od japońskiej firmy na PC, jednak nie dzieje się to bezproblemowo. Właśnie poinformowano o kolejnym podobnym przypadku, tym razem dotyczącym jednej ze “starszych” gier.

Horizon: Forbidden West - Sony usunęło tytuł na kilka godzin

Horizon: Forbidden West - Complete Edition zadebiutowało na rynku już ponad 10 miesięcy temu, jednak Sony za kulisami postanowiło wycofać tytuł ze sprzedaży w niektórych krajach - konkretnie takich, gdzie niemożliwe jest założenie konta PSN. Posiadacze gry z m.in. Filipin oraz Egiptu wciąż mogli ją mimo wszystko pobrać. Stało się to oczywiście bez wcześniejszego uprzedzenia ze strony korporacji. W przeszłości wiele gier, takich jak między innymi God of War Ragnarok, pojawiło się na komputerach osobistych z wymogiem posiadania konta PSN, co wśród sporego grona osób nie znajduje uzasadnienia i jest wyłącznie problemem.