Sonic był o krok od śmierci. SEGA rozważała koniec kultowej marki

Marka Sonic the Hedgehog, w naszym kraju znana po prostu jako Sonic, jest obecna w branży od 35 lat. Nie musiało jednak wcale tak być.
Jak się bowiem okazuje, niewiele brakowało, iż ta jedna z najbardziej długowiecznych franczyz trafiła na śmietnik historii. O co chodzi?
Dekadę temu SEGA chciała porzucić Sonica
Przy okazji wywiadu z GamesRadar+ opowiedział o tym Takashi Iizuka, producent serii o niebieskim jeżu. 56-letni Japończyk przy marce działa od samego jej początku, jednak, jak wspomina, był moment, iż SEGA zamierzał porzucić Sonica. Miało to mieć miejsce około dekady temu, gdy, jak przyznaje Iizuka, sytuacja produkcji nie wyglądała najlepiej. Można nawet powiedzieć, że twórca otrzymał swoiste ultimatum – albo uda mu się wydobyć Sonica z dołka podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, franczyza zostanie porzucona. Dziś może się to wydawać zaskakujące, ale najwyraźniej naprawdę tak było.
Jak możemy wyczytać we wspomnianej rozmowie z Iizuką:
W naszej historii było wiele wzlotów i upadków. Był nawet czas, kiedy Sega powiedziała: “Wiesz co? Nie potrzebujemy, żebyś tworzył więcej gier o Sonicu. Wszystko u nas w porządku. Kończymy z Sonikiem”. 10 lat temu, kiedy po raz pierwszy przeprowadziłem się do Ameryki, Sonic był naprawdę w słabym punkcie, a oni [SEGA – przyp. red.] powiedzieli: “Iizuka-san, jeśli nie pojedziesz do Ameryki i nie zaczniesz tego budować oraz podnosić Sonica z kolan, to z Sonikiem będzie koniec i po prostu z nim skończymy”.
GramTV przedstawia:
Od momentu tamtych wydarzeń seria doczekała się kilku punktów zwrotnych. W międzyczasie niebieski jeż zaliczył udaną współpracę z maskotką Ninendo, Mario, w ramach cyklu Mario & Sonic at the Olympic Games, a na dodatek w 2022 roku sam powrócił w wielkim stylu poprzez Sonic Frontiers. Ta ostatnia gra rozeszła się w liczbie 4,5 miliona egzemplarzy. Do tego dochodzi też filmowa seria z udziałem m.in. Jima Carreya, która doczekała się już 4 odsłon.