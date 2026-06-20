Sonic był o krok od śmierci. SEGA rozważała koniec kultowej marki

Marka Sonic the Hedgehog, w naszym kraju znana po prostu jako Sonic, jest obecna w branży od 35 lat. Nie musiało jednak wcale tak być.

Jak się bowiem okazuje, niewiele brakowało, iż ta jedna z najbardziej długowiecznych franczyz trafiła na śmietnik historii. O co chodzi?

Dekadę temu SEGA chciała porzucić Sonica

Przy okazji wywiadu z GamesRadar+ opowiedział o tym Takashi Iizuka, producent serii o niebieskim jeżu. 56-letni Japończyk przy marce działa od samego jej początku, jednak, jak wspomina, był moment, iż SEGA zamierzał porzucić Sonica. Miało to mieć miejsce około dekady temu, gdy, jak przyznaje Iizuka, sytuacja produkcji nie wyglądała najlepiej. Można nawet powiedzieć, że twórca otrzymał swoiste ultimatum – albo uda mu się wydobyć Sonica z dołka podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, franczyza zostanie porzucona. Dziś może się to wydawać zaskakujące, ale najwyraźniej naprawdę tak było.