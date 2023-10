Śnieżka na pierwszym zdjęciu z filmu. Te krasnoludki musicie zobaczyć na własne oczy

Prawdziwe trzęsienie ziemi w kalendarzu premier hollywoodzkich wytwórni. Studia właśnie zaczęły zmieniać daty premier swoich filmów z powodu trwającego nadal strajku aktorów. Wygląda więc na to, że do porozumienia nie dojdzie w najbliższym czasie i wytwórnie zaczęły już przesuwać swoje przyszłoroczne produkcje. Jedną z największych ofiar nowego harmonogramu jest aktorska wersja Królewny Śnieżki i Siedmiu krasnoludków. Disney poinformował, że Śnieżka nie trafi do kin w 2024 roku.

Śnieżka opóźniona o rok, ale z pierwszym zdjęciem z filmu

Śnieżka została opóźniona o rok. Pierwotnie film miał pojawić się 22 marca 2024 roku, ale na premierę będziemy musieli poczekać do 21 marca 2025 roku. Również animowany Elio od studia Pixar nie trafi 1 marca 2024 roku, ale dopiero 13 czerwca 2025 roku.