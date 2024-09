SkyShowtime w październiku zaoferuje wielki kinowy hit. Nie zabraknie nowości na Halloween

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska)i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom i na zlecenie testować lojalność ich partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy Kalina ma uwieść Macieja (Mikołaj Roznerski) – coacha i specjalistę do spraw damsko-męskich. Jego żona Beata (Weronika Rosati) podejrzewa go o zdradę i chce mieć na to niezbite dowody. Kalina doceniając klasę "przeciwnika", bierze się do pracy ze zdwojoną energią. Jednak tym razem cały plan bierze w łeb. Maciej nie jest jak inni mężczyźni, których z łatwością udało się przyłapać na zdradzie. Serce dziewczyny – mimo podjętych postanowień – znów zaczyna bić mocniej, a wielka miłość to tylko kwestia czasu…

Ania (Agnieszka Więdłocha) jest uroczą, romantyczną, ale niezbyt pewną siebie nauczycielką, poszukującą idealnego mężczyzny na internetowych portalach randkowych. Przypadkiem, w walentynkowy wieczór, spotyka showmana Tomka (Maciej Stuhr), który prowadzi najpopularniejszy i najbardziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju. Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani, proponuje jej, żeby została bohaterką jego show – ona będzie umawiać się na randki przez internet, a on w swoim programie pokaże prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmieje naiwność kobiet szukających tam ideału. Szalone randkowe przygody Ani szybko stają się wielkim przebojem. Jednak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka... idealnego faceta – Antoniego (Michał Czernecki). Naciskany przez bezwzględną szefową stacji (Ewa Błaszczyk) Tomek musi ratować oglądalność programu. A może i własne uczucie do Ani?

Film jest oparty na powieści o tym samym tytule autorstwa literackiej gwiazdy Ottessy Moshfegh. Rok 1964, Massachusetts. Wiodąca niezbyt satysfakcjonujące życie Eileen (Thomasin McKenzie) mieszka z ojcem alkoholikiem, byłym szefem policji Jimem (Shea Whigham), który dręczy ją i poniża. Na co dzień pracuje w zakładzie dla nastoletnich chłopców, gdzie inni pracownicy dają jej odczuć, że jest bezużyteczna. Dziewczyna nieustannie fantazjuje o jednym ze strażników, ale kiedy dołącza do nich psycholożka Rebecca (Anne Hathaway), uwagę skupia wyłącznie na niej. I, jak się okazuje, na nowym podopiecznym Lee (Sam Nivola), oskarżonym o brutalne morderstwo ojca…

Kliczko: więcej niż walka – 6 października

Film w reżyserii uznanego filmowca Kevina Macdonalda daje widzom unikalny wgląd w życie i karierę byłego mistrza świata w boksie wagi ciężkiej, Witalija Kliczki, oraz jego brata Władimira. Bracia wspólnie dominowali w tym sporcie przez ponad dekadę. Dwuczęściowy film dokumentalny przedstawia drogę Witalija od ringu do kariery polityka, gdy jako najdłużej urzędujący mer Kijowa ostatecznie kieruje obroną stolicy zaatakowanej przez siły rosyjskie w lutym 2022 roku.

Kung Fu Panda 4 – 6 października

Po ostatnich niebezpiecznych przygodach, w których pokonał światowej klasy złoczyńców dzięki swojej niezrównanej odwadze i szalonym umiejętnościom sztuk walki, PO, Smoczy Wojownik zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby... dać sobie już spokój. A dokładniej ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Wiąże się z tym kilka oczywistych problemów. Po pierwsze, PO wie tyle samo o duchowym przywództwie, co o diecie paleo, a po drugie, musi szybko znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika, zanim będzie mógł objąć swoje nowe stanowisko. Co gorsza, do gry wkracza czarodziejka -Kameleona, maleńka jaszczurka, która może zmieniać kształt w dowolne stworzenie, duże lub małe. PO będzie potrzebował pomocy. Znajdzie ją u bystrej lisicy Zhen, której umiejętności okażą się nieocenione. W dążeniu do ochrony Doliny Spokoju przed Kameleoną, ten komediowy duet będzie musiał współpracować. PO odkryje, że przyjaciół można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.

Funny Woman (sezon 2) – 11 października

W pierwszym sezonie Barbara z Blackpool spełniła swoje marzenie- została gwiazdą komedii telewizyjnej i ulubienicą publiczności jako Sophie Straw. W drugim sezonie Sophie dowiaduje się, że sława to kapryśny przyjaciel, a mówienie swojego zdania nie oznacza, że zostanie ono usłyszane. Zmęczona byciem muzą w oldschoolowych serialach komediowych i licząc na większy rozwój, próbuje swoich sił w kinie artystycznym. Niestety, z miernym skutkiem. Niezrażona Sophie postanawia stworzyć własny program komediowy, w którym będzie mogła opowiadać autentyczne historie w całej ich chaotycznej i przezabawnej okazałości. Odnalazła swój głos i nie da go sobie odebrać, bo wie, że siła tkwi w słowie. Powracający członkowie obsady z pierwszego sezonu to: Gemma Arterton, Arsher Ali, David Threlfall, Rosie Cavaliero, Alexa Davies, Matthew Beard, Leo Bill, Clare-Hope Ashitey i Alistair Petrie. W sezonie drugim pojawią się też nowe twarze, w tym: Steve Zissis, Marcus Rutherford, Tim Key, Gemma Whelan i Roisin Conaty.

Hysteria! – 28 października

Akcja serialu rozgrywa się pod koniec lat 80. podczas „satanistycznej paniki”. Kiedy uwielbiany zawodnik uniwersyteckiej drużyny futbolowej znika, licealny zespół rockowy wpada na pomysł, by wykorzystać nagłe zainteresowanie miasta okultyzmem, budując wokół siebie aurę satanistycznego zespołu metalowego. Jednak dziwna seria morderstw, porwań i doniesień o „nadprzyrodzonej aktywności” wywołuje panikę. Zaczyna się polowanie na czarownice, które prowadzi bezpośrednio do nich. W serialu Hysteria! wystepują: Julie Bowen, Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis, Nikki Hahn i Bruce Campbel

SpongeBob Kanciastoporty (sezon 14A) – 31 października

Dla SpongeBoba, ulubionej gąbki morskiej na świecie, a także jego najlepszego przyjaciela Patricka i innych mieszkańców tropikalnego świata w głębinach Bikini Bottom, życie to seria morskich – i często bezsensownych – przygód. Nieważne czy poszukuje najlepszej łopatki do przewracania hamburgerów, czy po prostu pływa razem z przyjaciółmi, SpongeBob zawsze wykazuje się dobrymi intencjami, ale i nadgorliwością, przez którą często ląduje w tarapatach.

Pozostałe nowości w SkyShowtime w październiku: