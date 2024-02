SkyShowtime z tańszym abonamentem. Platforma wprowadza plan z reklamami (Aktualizacja)

Aktualizacja: Polski oddział SkyShowtime potwierdził, że plan z reklamami zostanie w Polsce wprowadzony 23 kwietnia w cenie 19,99 zł. W przeciwieństwie do pozostałych krajów subskrypcja bez reklam w Polsce nie doczeka się podwyżek i jej koszt nadal będzie wynosić 24,99 zł miesięcznie.

Oryginalna wiadomość: Jedną z największych rewolucji platform streamingowych w ostatnich latach było wprowadzenie tańszej opcji subskrypcji kosztem oglądania reklam. Prekursorami tego rozwiązania byli Netflix i Disney+, którzy jako pierwsi pozwolili zaoszczędzić użytkownikom nieco pieniędzy, przy okazji zachęcając inne osoby do wykupienia subskrypcji. Swoje własne plany z reklamami ma również Hulu, czy platforma Max, a teraz dołączy do nich również SkyShowtime.

SkyShowtime – platforma wprowadzi tańszy plan z reklamami

The Hollywood Reporter poinformowało, że wspólna platforma Comcast i Paramount Global wprowadzi w kwietniu tańszy abonament z reklamami. Subskrypcja zostanie nazwana Standard, zaś droższy plan bez reklam zmieni nazwę na Standard Plus. Użytkownicy będą mogli skorzystać z nowej opcji od 23 kwietnia, kiedy to zostanie wdrożona na ponad 20 rynkach w Europie Wschodniej i Środkowej, krajach nordyckich, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. Od tego dnia tańszy abonament z reklamami będzie dostępny także w Polsce.

Cena subskrypcji będzie różnić się w zależności od rynku. Na przykładzie Hiszpanii podano, że koszt poziomu z reklamami będzie kosztować 4,99 euro, zaś cena abonamentu bez reklam wzrośnie z 5,99 euro do 7,99 euro. Z kolei roczna subskrypcja z reklamami wyniesie 39,99 euro lub 62,99 bez reklam. Z kolei w Holandii opcja z reklamami została wyceniona na 5,99 euro miesięcznie, za cena Standard Plus wzrośnie z 6,99 euro do 8,99 euro miesięcznie.