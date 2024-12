SkyShowtime prezentuje nowości na 2025 rok. Sporo kinowych hitów i oczekiwanych seriali

SkyShowtime zaprezentowała swoje nowości na 2025 rok. Platforma streamingowa zapewni swoim subskrybentom mnóstwo ciekawych tytułów, zarówno prosto z ekranów kinowych, jak i serialowych perełek, które już wkrótce będziemy mogli oglądać. W najbliższych miesiącach na SkyShowtime pojawią się takie nowości, jak Uśmiechnij się 2, Transformers: Początek, MaXXXine, Gru i Minionki: Pod przykrywką, czy Star Trek: Sekcja 31. Nie zbraknie także serialowych hitów, w tym Dexter: Grzech pierworodny oraz oczekiwana Agencja z Michaelem Fassbenderem, który to serial już otrzymał zamówienie na drugi sezon. Powrócą także cenione produkcje, jak 1923 z Harrisonem Fordem i Helen Mirren, Poker Face oraz trzeci sezon Gangs of London. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Rozgrywający się w 1965 roku w Nowym Jorku Apartment 7A opowiada historię sprzed akcji legendarnego horroru Dziecko Rosemary. Co wydarzyło się w tym niesławnym budynku zanim wprowadziła się tam Rosemary? Młoda i ambitna tancerka Terry Gionoffrio marzy o sławie i fortunie w Nowym Jorku. Jednak w wyniku poważnego urazu trafia do zamożnej starszej pary i ich luksusowego mieszkania w apartamentowcu Bramford. Kiedy współlokator i wpływowy producent Broadwayu oferuje jej kolejną szansę na sławę, wydaje się, że wszystkie marzenia wreszcie się spełnią. Niepokojące okoliczności wieczoru, którego nie pamięta do końca, zmuszają ją do ponownego przemyślenia poświęceń, które jest w stanie ponieść w imię swojej kariery. Terry zaczyna zdawać sobie sprawę, że coś złego żyje nie tylko w apartamencie 7A, ale w samym Bramford.

Sweetpea (Złotko)

Data premiery: 2 stycznia 2025

Serial jest przewrotnie pokręconą opowieścią o wściekłości i dorastaniu na podstawie powieści C. J. Skuske pod tym samym tytułem. W roli Rhiannon Lewis występuje Ella Purnell (Yellowjackets). Rhiannon nie robi większego wrażenia – ludzie mijają ją na ulicy, nawet na nią nie patrząc. Jest ciągle pomijana przy okazji awansów w pracy, facet, który jej się podoba, nie chce się zaangażować, a jej ojciec jest bardzo chory. Wtedy wszystko w jej życiu wywraca się do góry nogami. Rhiannon zostaje zepchnięta na skraj przepaści i traci kontrolę. Nagle ta nieśmiała osoba znika, a na jej miejscu pojawia się młoda kobieta zdolna do wszystkiego... Życie Rhiannon ulega przemianie, gdy zyskuje nową, odurzającą moc. Ale czy uda jej się utrzymać w tajemnicy swoje zabójcze oblicze?

Dexter: Original Sin (Dexter: Grzech pierworodny)

Data premiery: 30 stycznia 2025

Akcja serialu rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Śledzimy losy Dextera (Patrick Gibson) i poznajemy jego drogę od studenta do mściwego seryjnego mordercy. Dexter nie może już dłużej ignorować swoich mrocznych pragnień i musi znaleźć ujście dla krwiożerczych instynktów. Dzięki wskazówkom swojego ojca, Harry’ego (Christian Slater), przyjmuje kodeks, który ma pomóc mu znajdować i zabijać ludzi niezasługujących na życie w społeczeństwie – bez zostawiania śladów zbrodni, mogących naprowadzić na jego trop organy ścigania. To niełatwe wyzwanie dla młodego Dextera, który właśnie rozpoczyna staż kryminalistyczny w policji w Miami. W serialu Dexter: Original Sin (Dexter: Grzech pierworodny) występują także Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson oraz gościnnie Sarah Michelle Gellar. Michael C. Hall powraca jako głos prowadzący wewnętrzny monolog w głowie Dextera Morgana.

Star Trek: Sekcja 31

Data premiery: 7 lutego 2025

W tym filmie oryginalnym Michelle Yeoh (laureatka Oscara) wraca do uwielbianej przez fanów roli cesarzowej Philippy Georgiou, która dołącza do tajnego oddziału Gwiezdnej Floty. Otrzymuje zadanie ochrony Zjednoczonej Federacji Planet, ale musi też zmierzyć się z konsekwencjami grzechów przeszłości. W filmie Star Trek: Sekcja 31 występują też Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), nagrodzony Emmy Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) oraz James Hiroyuki Liao (Barry). W młodą Philippę Georgiou wciela się Miku Martineau (Kate).

Schmeichel

Data premiery: 9 lutego 2025

Peter Schmeichel, legenda futbolu, to być może najlepszy bramkarz wszech czasów. W trwającej 22 lata karierze zawodowej Schmeichel był najbardziej utytułowanym bramkarzem w historii Premier League. Był częścią duńskiej drużyny piłkarskiej, która w 1992 roku wbrew wszelkim przeciwnościom losu wygrała Mistrzostwa Europy. Był także kapitanem Manchester United podczas finału Ligi Mistrzów, który zapewnił klubowi potrójne zwycięstwo w 1999 roku. Schmeichel to niesamowita rodzinna opowieść o sukcesie, porażce i odkupieniu, stworzona przez wielokrotnie nagradzanego filmowca i montażystę, Owena Daviesa, mającego w swoim dorobku takie filmy dokumentalne, jak The Three Kings, Drive to Survive i Fallen Idol.

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Data premiery: 10 lutego 2025

Uwielbiany przez wszystkich geniusz zbrodni, Gru, i jego armia niemożliwych do zrozumienia, ale za to przeuroczych żółtych pomocników, wracają w czwartym filmie. Jak zawsze nie zabraknie w nim szalonych przygód i rodzinnych perypetii. Tym razem przeciwnikami Gru są Maxime Le Mal i jego groźna dziewczyna Valentina. Rodzina bohaterów będzie musiała ratować się ucieczką, przybrać nowe tożsamości i zacząć nowe życie w urokliwym miasteczku Mayflower. Filmy o Minionkach stały się globalnymi hitami i najlepiej zarabiającą serią filmów animowanych w historii.

The Agency (Agencja)

Data premiery: 10 lutego 2025

Thriller polityczny z udziałem dwukrotnie nominowanego do Oscara Michaela Fassbendera, którego producentem wykonawczym jest George Clooney. Serial jest oparty na popularnym francuskim dramacie Le Bureau des Légendes i opowiada historię Martiana, tajnego agenta CIA, który otrzymuje rozkaz porzucenia dotychczasowego życia pod przykrywką i powrotu na posterunek w Londynie. Kiedy pojawia się jego dawna miłość, którą porzucił, romans rozkwita na nowo. Kariera, prawdziwa tożsamość i misja stoją w sprzeczności z uczuciem kochanków, co wciąga ich oboje w śmiertelną grę międzynarodowych intryg i szpiegostwa. W serialu występują również: Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, John Magaro i Katherine Waterston.

MaXXXine

Data premiery: 16 lutego 2025

Hollywood lat 80. Maxine Minx (Mia Goth), gwiazda filmów dla dorosłych, stawiająca pierwsze kroki w mainstreamowym kinie, wreszcie dostaje swoją dużą szansę. W tym samym czasie tajemniczy zabójca zaczyna polować na młode aktorki. Czy jego krwawe zbrodnie doprowadzą do ujawnienia mrocznej przeszłości Maxine?

Mamen Mayo

Data premiery: 27 lutego 2025

Mamen Mayo to połączenie komedii i dramatu rodzinnego. W każdym odcinku widzowie będą śledzić mediatorkę spadkową Mamen Mayo i jej zespół, który stara się rozwiązać konflikty interesów w rodzinach uwikłanych w spory spadkowe. Sílvia Abril wciela się w tytułową Mamen Mayo – szalenie inteligentną mediatorkę będącą u szczytu kariery. Pomocą służy jej zespół pracowników z kierowanej przez nią firmy Mediaciones Mayo. Pablo Capuz wciela się w Davida Faurę, asystenta Mamen. Mona Martínez gra Sebastianę, specjalistkę od wyceny każdego typu nieruchomości. Clara Sans wciela się w młodą prawniczkę, Clarę Codinę. W obsadzie znaleźli się też Oscar de la Fuente, Francisco Reyes, Javier Pereira i Toni Acosta grająca siostrę Mamen – Rebekę.

Lockerbie: A Search for Truth

Data premiery: 28 lutego 2025

21 grudnia 1988 r. doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęło 259 pasażerów i członków załogi, kiedy to 38 minut po starcie samolot linii Pan Am lot 103 nagle eksplodował. Gdy maszyna spadła na spokojne szkockie miasteczko Lockerbie, kolejnych 11 osób straciło życie. W obliczu katastrofy i śmierci swojej córki, dr. Jim Swire (Colin Firth) zostaje rzecznikiem rodzin brytyjskich ofiar, które jednoczą się, by domagać się prawdy i sprawiedliwości. Poruszając się pomiędzy kontynentami i politycznymi podziałami, Jim wyrusza w pełną wyzwań życiową misję, która zagraża nie tylko harmonii jego rodziny i życiu, ale całkowicie podważa jego zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Gdy prawda wychodzi na jaw, pogląd Jima na świat legnie w gruzach. Badając wydarzenia z katastrofy i jej następstwa, Lockerbie: A Search for Truth przedstawia intymną opowieść o mężczyźnie, mężu i ojcu, który ryzykuje wszystko dla uczczenia pamięci córki i nieustępliwego dążenia do prawdy i sprawiedliwości.

1923, sezon 2

Data premiery: 10 marca 2025

W drugim sezonie serialu 1923 surowa zima przynosi nowe wyzwania Jacobowi (Ford) i Carze (Mirren), którzy na ranczu Duttonów mają jeszcze wiele spraw do dokończenia. Trudne warunki pogodowe i wrogowie zasadzający się na dziedzictwo Duttonów skłaniają Spencera (Sklenar) do wyruszenia w trudną podróż do domu. Czeka go wyścig z czasem, którego stawką są losy jego rodziny w Montanie. Tymczasem Alexandra (Schlaepfer) rozpoczyna wymagający rejs przez Atlantyk, żeby odnaleźć ukochanego Spencera.



Gangs of London: sezon 3