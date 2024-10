SkyShowtime Premium wystartuje w Polsce. Będzie drożej, ale za lepszą jakość (Aktualizacja)

Obok abonamentu Premium w ofercie SkyShowtime pozostanie plan Standard z reklamami oraz Standard Plus, który nie posiadał reklam. Wkrótce użytkownicy będą mogli zdecydować się na jeszcze droższy pakiet, który zaoferuje materiały w 4K. Już na premierę platformy pojawiło się wiele głosów rozczarowania, że serwis oferuje filmy i seriale wyłącznie w rozdzielczości Full HD. Już wkrótce to się zmieni.

Cena SkyShowtime Premium będzie wynosić 8,99 euro miesięcznie. Koszty miesięcznej subskrypcji będą jednak różnić się w zależności od rynku. Platforma chce dostosować swoje ceny do każdego kraju. Dodano również, że koszty istniejących planów nie ulegną zmianie.

Plan Premium nie zawiera reklam i obejmuje wszystkie hollywoodzkie hity SkyShowtime, nowe i ekskluzywne seriale oraz lokalne oryginalne programy w atrakcyjnej cenie. Wraz z ulepszoną usługą plan Premium idzie o krok dalej, poprawiając jakość oglądania dla naszych subskrybentów. Dzięki możliwości jednoczesnego przesyłania strumieniowego na maksymalnie pięć urządzeń cała rodzina może teraz oglądać swoje ulubione programy i filmy bez żadnych przerw – napisano w oświadczeniu.

Subskrybenci SkyShowtime Premium będą mogli pobrać do 100 produkcji do oglądania w trybie offline na swoich urządzeniach, z możliwością pobrania maksymalnie 30 fabularnych filmów na jednym koncie w dowolnym momencie. Premium to także dostęp do „rosnącej oferty popularnych tytułów SkyShowtime, dostępnych po raz pierwszy w rozdzielczości 4K UHD”. Niestety platforma nie podała, ile materiałów w 4K otrzymamy na start.