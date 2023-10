SkyShowtime na listopad. Premiera kinowego hitu z Nicolasem Cagem i wielki serialowy powrót

Frasier - od 3 listopada (kolejne odcinki co tydzień)

Użytkownicy SkyShowtime otrzymają dostęp do wyczekiwanych hitów na platformie już w listopadzie. Serwis ujawnił nowości na listopad, zapowiadając wielkie premiery, które zmierzają do oferty. Już w połowie przyszłego miesiąca subskrybenci będą mogli obejrzeć Renfield, czyli kinową produkcję z Nicolasem Cagem w roli wampira. Ponadto na SkyShowtime pojawi się Frasier oraz Fellow Travelers. Pełną listę premier znajdziecie poniżej.

W tej współczesnej opowieści o potworze poznajemy historię wiernego sługi Draculi. Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, filmy z serii X-Men) wciela się w Renfielda, udręczonego pomocnika najbardziej narcystycznego szefa w historii, czyli Draculi (w tej roli nagrodzony Oscarem Nicolas Cage). Renfield zmuszony jest znajdować swojemu mistrzowi ofiary i spełniać każde jego życzenie, nawet to najbardziej wynaturzone. Jednak teraz, po wiekach służby, Renfield gotów jest spróbować samodzielnego życia poza cieniem Księcia Ciemności. Gdyby tylko udało mu się wymyślić, jak zerwać łączącą ich więź…

Producentem wykonawczym serialu jest grający główną rolę Kelsey Grammer, czyli tytułowy Frasier Crane. Oglądamy kolejny etap jego życia i powrót do Bostonu w stanie Massachusetts, gdzie czekają na niego nowe wyzwania, nowe relacje i jedno czy dwa dawne marzenia, które wreszcie spróbuje spełnić. To najprawdziwsza prawda, Frasier powraca! Poza Grammerem w nowym serialu występują Jack Cutmore - Scott jako Freddy, syn Frasiera, Nicholas Lyndhurst jako Alan, dawny znajomy Frasiera ze studiów, a także Toks Olagundoye, Jess Salgueiro oraz Anders Keith.

Fellow Travelers - od 19 listopada (kolejne odcinki co tydzień)

Stworzony przez nominowanego do Oscara Rona Nyswanera (Philadelphia, Homeland) serial Fellow Travelers to oparta na powieści Thomasa Mallona historia miłosna i thriller polityczny. Jest to opowieść o wybuchowej miłości, która połączyła dwóch bardzo różnych mężczyzn. Matt Bomer gra charyzmatycznego Hawkinsa Fullera, który robi karierę za kulisami polityki. Pewnego dnia Hawkins poznaje Tima Laughlina (Jonathan Bailey), młodego człowieka pełnego ideałów. Ich romans zaczyna się w momencie, kiedy Joseph McCarthy i Roy Cohn wypowiadają wojnę demoralizatorom i dewiantom seksualnym, dając początek jednemu z najmroczniejszych okresów w XX-wiecznej historii USA.

Dreamland - od 21 listopada (kolejne odcinki co tydzień)

Dreamland to pełen emocji dramat o tajemnicach, kłamstwach, miłości i aspiracjach rodziny czterech sióstr. Jego akcja rozgrywa się w nadmorskim miasteczku Margate w Wielkiej Brytanii i – w stylu charakterystycznym dla czarnych komedii – prezentuje relacje łączące różne pokolenia kobiet. Najstarsza z sióstr, Trish (Agyeman), zachodzi w trzecią ciążę, a jej dwie siostry, Clare (Gabby Best) i Leila (Aimee-Ffion Edwards) oraz mama (Frances Barber) i babcia (Sheila Reid) starają się jej pomóc, jak tylko mogą. Kiedy jednak na scenę nieoczekiwanie powraca czwarta siostra, Mel (Allen), spokój i stabilność rodziny wisi na włosku.

Kontynuacje seriali: