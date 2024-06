SkyShowtime i Prime Video ogłaszają partnerstwo. Serwisy streamingowe łączą siły

Od 1 lipca serwis rozpocznie działalność w Hiszpanii, natomiast data rozpoczęcia partnerstwa na pozostałych trzech rynkach, w tym również w Polsce, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. W ramach tego partnerstwa klienci Amazon Prime w naszym kraju będą mogli korzystać z oferty SkyShowtime za 24,99 zł miesięcznie, za pośrednictwem swoich kont Amazon, z możliwością anulowania subskrypcji w dowolnym momencie.

Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą ofertę dla klientów poprzez udostępnienie SkyShowtime na Prime Video w Hiszpanii, Holandii, Polsce i Szwecji. Zróżnicowane portfolio SkyShowtime będzie fantastycznym uzupełnieniem do naszej usługi, zapewniając jeszcze większy wybór użytkownikom Amazon Prime w tych krajach. To wspiera naszą ambicję, by stać się pierwszym źródłem rozrywki dla naszych klientów. – przekazała Julian Monaghan, Director of Channels w Prime Video na Europę.