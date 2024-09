Skyrimowa babcia kończy swoją przygodę z grami. „Jestem tym zmęczona i znudzona”

88-letnia Shirley Curry, która zasłynęła z publikowania materiałów z The Elder Scrolls V: Skyrim na YouTube, postanowiła zakończyć swoją przygodę z grami wideo. Zgodnie z przekazanymi przez samą zainteresowaną informacjami, na jej kanale – który subskrybuje 1,3 mln użytkowników – nie będą już pojawiać się żadne filmy z gier.

Skyrimowa babcia zapowiedziała, że nie będzie publikować więcej filmów z gier

Na kanale Shirley Curry na YouTube pojawił się ponad 13-minutowy materiał wideo zatytułowany „No More Gaming Video”. Skyrimowa babcia podkreśliła, że „nie jest do końca zadowolona ze swojej decyzji, ale tak będzie najlepiej”. Curry wyjaśnia, że jest już „stara” i „nie ma ochoty na wiele”, a przez ostatni miesiąc zmuszała się do tworzenia filmów z gier.