Skyrim w 8K z ponad 3100 modami na RTX 4090. Wygląda jak zupełnie inna gra

Na taki wygląd piątej odsłony The Elder Scrolls niewielu fanów tej gry może sobie pozwolić.

Chociaż od premiery Skyrima minęło już jedenaście lat, w czasie których gra doczekała się nie tylko wersji na każdą możliwą platformę, ale również wielu ulepszonych edycjii, które oferowały znaczącą poprawę w oprawie graficznej. Dla niektórych fanów The Elder Scrolls V to wciąż za mało i testują najwydajniejsze procesory i karty graficzne, sprawdzając, jak Skyrim może wyglądać nawet w rozdzielczości 8K z ray tracingiem i ponad 3100 modami. Digital Drems już w zeszłym miesiącu zaprezentowało film z rozgrywki z takimi ustawieniami, a teraz powrócili do tematu, aby podzielić się nowym gameplayem, tym razem na materiale z bezstratnym skalowaniem.

Skyrim w rozdzielczości 8K z ray tracingiem i ponad 31000 modami na RTX 4090

Nie wiadomo, jak ekipie Digital Dreams udało się to osiągnąć, ani z której wersji „Lossless Scaling” skorzystali. Zapewniają jednak, że opublikowany film prezentuję rozgrywkę ze Skyrima w takiej samej jakości, jaka wyświetlana jest na ich monitorze.