Jak najgorsza gra roku prezentuje się na Nintendo Switch? Zobacz gameplay

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o premierze gry Skull Island: Rise of Kong. Powiedzieć, że jest to fatalna produkcja, to jak nie powiedzieć nic. Choć tytuł można spokojnie ukończyć w 2 lub 3 godziny, ciężko znaleźć kogoś, kto dobrowolnie chciałby spędzić przy tej produkcji tyle czasu.

Skull Island: Rise of Kong – zobacz gameplay z konsoli Nintendo Switch

Teraz z kolei możemy przyjrzeć się, jak tytuł prezentuje się w wersji na konsolę Nintendo Switch. Spoiler: tragicznie. Pomijając pozostawiającą wiele do życzenia oprawę graficzną, nie możemy tutaj liczyć na płynną rozgrywkę, a niektóre animacje co jakiś czas zacinają się lub dziwnie działają. Przy walce czasem niektóre tereny na moment nawet znikają.