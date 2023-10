Jest nowy kandydat do tytułu najgorszej gry roku. Gracze zarzucają oszustwo

Od wielu miesięcy zastanawiamy się, która gra zostanie okrzyknięta najlepszym tytułem 2023 roku. Kandydatów nie brakuje, a nowych ciągle przybywa. Był to wyścig o wiele bardziej emocjonujący, niż ten na najgorszą grę bieżącego roku, która to zaszczytna nagroda miała trafić do The Lord of the Rings: Gollum. Na ostatniej prostej pojawił się jednak nowy pretendent, który może zagrozić pozycji gry z uniwersum Władcy Pierścieni. Dzisiaj swoją premierę ma Skull Island: Rise of Kong, pierwsza gra o King Kongu od 2005 roku, stając się obiektem kpin graczy, którzy mieli okazję sprawdzić produkcję w akcji.

Skull Island: Rise of Kong – najgorszą grą 2023 roku?

W Skull Island: Rise of Kong wcielamy się w wielką małpę, szukając zemsty za śmierć rodziców bohatera. Produkcja okazuje się jednak prostą grą akcji, w której przede wszystkim walczymy z innymi bestiami. Tytuł można ukończyć już w 2-3 godziny, ale raczej nie znajdzie się wielu śmiałków, którzy chcieliby spędzić przy tej grze nawet kilka minut.