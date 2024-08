Skull and Bones z premierą na Steamie. Ahoj przygodo!

Wczoraj doczekaliśmy się premiery Skull and Bones na Steamie. Z tej okazji otrzymaliśmy przecenę na wszystkie trzy dostępne wersje gry: standardową, Deluxe oraz Premium. Możemy je zakupić z 60-procentową zniżka za odpowiednio 99.96 zł, 123,96 zł i 143,96 zł. Oferta obowiązuje do 5 września do godziny 19:00.

Skull and Bones – opis gry

Skull and Bones to zupełnie nowa marka firmy Ubisoft odpowiedzialnej m.in. za serię Assassin’s Creed, The Crew czy Far Cry. Tytuł został określony przez szefa francuskiej firmy mianem gry AAAA, co nie zostało zbyt dobrze odebrane przez graczy. Produkcja jest osadzona w Złotej Erze Piratów, gdzie od zera możemy rozbudowywać swój okręt wyposażając go w różnego rodzaju uzbrojenia. Skull & Bones pozwala na odkrywanie otwartego świata w postaci Oceanu Indyjskiego w pojedynkę lub wspólnie z innymi graczami.