Siódmy odcinek The Last of Us z najgorszymi ocenami. Bella Ramsey o homoseksualnych wątkach w serialu

W ostatni poniedziałek na HBO Max zadebiutował siódmy odcinek The Last of Us. Był to wyczekiwany przez fanów epizod, który adaptował historię znaną z dodatku Left Behind. Gdy gracze doskonale wiedzieli, jak potoczy się fabuła odcinka, tak pozostali widzowie mogli być zaskoczeni rozwojem postaci Ellie i przedstawieniem jej przeszłości. Niestety epizod musi mierzyć się z krytyką i widzowie doprowadzili do sytuacji, w której najnowszy odcinek jest najgorzej ocenianym epizodem serialu.

The Last of Us mierzy się z kolejną krytyką

W serwisie IMDb średnia ocena użytkowników wynosi 7,6/10, czyli mniej niż poprzedni krytykowany odcinek, czyli trzeci, którego ocena to 8/10. Podobnie wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie siódmy epizod uzyskał ocenę 5,2/10, taką samą jak trzeci.