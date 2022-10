Wyciekły tytuły gier z serii Silent Hill przed dzisiejszym pokazem

Dzisiejszy dzień jest niezwykle ważny dla miłośników serii Silent Hill od Konami – o godzinie 23:00 czasu polskiego odbędzie się transmisja na żywo poświęcona przyszłości cyklu. Wcześniej jednak, jak podaje między innymi serwis Gematsu, do sieci wyciekły tytuły potencjalnych produkcji. Jeden z pracowników studia postanowił bowiem dodać na kanale YouTube do wydarzenia tagi, dzięki czemu poznaliśmy właśnie trzy potencjalne projekty, które zostaną zaprezentowane.

Silent Hill z trzema nowymi grami? Wyciek w sieci

Na kanale pojawiły się więc:

SILENT HILL 2

Return to Silent Hill

SILENT HILL: Ascension

W tagach materiału znajdziemy również informacje na temat platform Steam oraz PlayStation – nie wiadomo jednak, jak sytuacja prezentuje się w przypadku Microsoftu. Return to Silent Hill ma odnosić się do filmu, który trafi na ekrany w przyszłym roku, zaś Silent Hill: Ascension to podobno zupełnie nowa gra. Oprócz tego pojawił się tag SILENT HILL Transmission, ale ten może odnosić się bezpośrednio do transmisji. Pozostaje jedynie czekać!