Serialowa Ciri wspiera Liama Hemswortha jako Wiedźmina. „Fani bywają napastliwi”

Nie chcę się za niego wypowiadać, ale z tego, co zrozumiałam, czuję, że naprawdę chce włożyć w to serce. Dużo trenuje. Szczerze mówiąc, współczuję mu, ponieważ, fani bywają bardzo napastliwi, a przejmowanie roli kogoś innego nie jest łatwą sytuacją. Ale jestem naprawdę podekscytowana możliwością zobaczenia, co on z tym zrobi. Jest cudownym facetem i mam nadzieję, że ludzie poświęcą mu trochę czasu.