Serial Fallout nie wyrzuci wydarzeń z gier. Twórcy komentują zamieszanie

W szóstym odcinku dowiadujemy się, że miasto Cieniste Piaski, czyli stolica Republiki Nowej Kalifornii, została zbombardowana w 2277 roku (w tym samym roku rozgrywa się akcja Fallouta 3). Jednak stoi to w sprzeczności z historią Fallouta: New Vegas, która rozgrywa się cztery lata po zniszczeniu miasta. W grze nikt nie wspomina o tym istotnym dla całej Ameryki wydarzeniu.

Wątpliwe wydaje się, aby RNK mogło nadal tak prężnie działać i poszerzać swoje wpływy, jak zostało to zaprezentowane w Fallout: New Vegas, gdyby stracili swoją stolicę. Fani są zaskoczeni tym zamieszaniem, do którego postanowili odnieść się Todd Howard i Jonathan Nolan.

W rozmowie z IGN wyjaśnili, że wszystkie gry, włącznie z Falloutem: New Vegas, należą do kanonu i są powiązane wspólnym światem z serialem. Wytłumaczyli, że bomby spadły na Cieniste Piaski dopiero po wydarzeniach z gry. Dodatkowo w serialu nie jest nigdzie wskazane, że bomby atomowe zniszczyły miasto dokładnie w 2277 roku, a w podanym roku doszło do innego wydarzenia, które rozpoczęło zagładę stolicy Republiki Nowej Kalifornii.