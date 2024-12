Sega rozważa własną usługę subskrypcyjną w stylu Game Passa. Według prezesa to „bardzo interesujący” pomysł

Sega, japoński gigant branży gier wideo, rozważa uruchomienie własnej usługi subskrypcyjnej. Prezes firmy, Shuji Utsumi, w wywiadzie dla BBC przyznał, że pomysł usługi podobnej do Xbox Game Pass jest dla nich „bardzo interesujący”. Dodał, że Sega analizuje dostępne możliwości w tym obszarze i prowadzi wewnętrzne dyskusje, których szczegółów na razie nie może ujawnić.

Usługa subskrypcyjna Segi to coś, co rozważa firma

Rok 2024 był dla Segi wyjątkowo udany. Firma wydała szereg gier, które odniosły zarówno sukces komercyjny, jak i uznanie krytyków. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak Like a Dragon: Infinite Wealth, Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload, Unicorn Overlord, Shin Megami Tensei 5: Vengeance oraz Sonic x Shadow Generations. Sega posiada bogaty katalog gier, co może stanowić solidną podstawę do stworzenia atrakcyjnej oferty subskrypcyjnej.