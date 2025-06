SEGA Football Club Champions 2025 zapowiedziane. Gra będzie dostępna za darmo i możecie się już zapisywać do testów

SEGA Football Club Champions 2025 to produkcja oparta na technologii znanej z serii Football Manager. Gra trafi na platformy PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Steam), iOS oraz Android jeszcze w tym roku i będzie dostępna w modelu free-to-play na całym świecie. Co więcej, już teraz można zapisywać się na zamknięte testy beta i samemu przekonać się czy warto czekać na tę produkcję.

Co ciekawe, SEGA była w stanie nawiązać współpracę z ligami z całego świata, dzięki czemu w grze znajdzie się ponad 10.000 profesjonalnych piłkarzy, w tym 1500 zawodników z japońskich lig J1–J3, jak również piłkarze z FIFPRO, K League, Manchester City F.C. i wielu innych drużyn. To z pewnością bardzo fajny dodatek, który zwiększy imersję zabawy.



Poznaliśmy także wymagania sprzętowe do odpalenia gry i jak się pewnie domyślacie nie są one zbyt wysokie. Dla PC prezentują się one następująco:

Minimalne:

System: Windows® 11 64 bit

Procesor: Intel Core i3-7350K/Ryzen 3 1200

Karta graficzna: NVIDIA Geforce GTX750/Radeon RX 550

Pamięć RAM: 8 GB

Wolne miejsce na dysku: 10 GB

Rekomendowane: