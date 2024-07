Sebastian Stan, znany z ról w widowiskach Marvela, nie do poznania w filmie A Different Man. Zobaczcie zwiastun

Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun filmu A Different Man. W roli głównej występuje Sebastian Stan, znany doskonale fanom Marvela.

Centralną postacią opowieści jest Edward, outsider poszukujący swojego miejsca na świecie i próbujący zacząć wszystko od nowa. Mężczyzna przechodzi skomplikowany zabieg rekonstruujący jego twarzy. Wkrótce po niej popada w obsesję na punkcie aktora grającego go w spektaklu, którego scenariusz inspirował się wcześniejszym życiem Edwarda.

Jedną z ciekawostek jest z pewnością fakt, że charakteryzację wykonywał Mike Marino. Samo nazwisko może nam nic nie mówić, ale to właśnie on stworzył wizerunek Pingwina, w którego rolę w filmie The Batman, wcielił się Colin Farrell.