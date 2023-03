Wkrótce ruszy przedsprzedaż Avatar: Frontiers of Pandora? Nowe poszlaki w sieci

Już w lipcu Ubisoft poinformował, że Avatar: Frontiers of Pandora nie zadebiutuje w terminie, a na debiut produkcji gracze będą musieli zaczekać do przyszłego roku fiskalnego. Niewykluczone jednak, że francuska firma rozpocznie niebawem kampanię marketingową wyczekiwanego tytułu. Jeden z fanów odnalazł bowiem grafikę, która sugeruje, że zainteresowani otrzymają wkrótce możliwość składania zamówień przedpremierowych na wspomnianą grę.

Ubisoft może wkrótce uruchomić możliwość składania zamówień przedpremierowych na Avatar: Frontiers of Pandora

Użytkownik Twittera posługujący się pseudonimem „ScriptLeaksR6” odnalazł w plikach Ubisoft Store grafikę promującą zamówienia przedpremierowe gry Avatar: Frontiers of Pandora. Okazuje się, że gracze – którzy zdecydują się na pre-order wspomnianej produkcji – otrzymają DLC o nazwie „The Child of Two” składające się ze skórki na broń oraz zestawu przedmiotów kosmetycznych dla postaci.



Niestety na wspomnianym obrazku na próżno szukać informacji o dacie premiery Avatar: Frontiers of Pandora oraz o starcie zamówień przedpremierowych. Obecność grafiki w plikach Ubisoft Store sugeruje jednak, że Ubisoft szykuje do się do rozpoczęcia kampanii marketingowej wspomnianej produkcji. Niewykluczone więc, że niebawem otrzymamy nowe informacje oraz materiały z nadchodzącej gry osadzonej w świecie Avatara.



Na koniec przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy wyżej, produkcja ma zadebiutować na rynku w przyszłym roku fiskalnym, który kończy się 31 marca 2024 roku. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery gry.

