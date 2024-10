Najgorsi Detektywi: Halloween. H.4.0.S zaprasza na interaktywną komedię kryminalną

Jeżeli chcecie poczuć klimat Halloween już w połowie października, to zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w najnowszej edycji Najgorszych Detektywów. Tradycyjnie w warszawskim klubie H.4.0.S odbędzie się wieczór pełen zagadek, tajemnic i śmiechu. Tym razem historia przeniesie się do miasteczka Derry w stanie Maine w USA i jako jeden z mieszkańców będziecie musieli rozwikłać krwawą zagadkę, zanim dojdzie do kolejnej zbrodni. Przygotujcie się więc na przygodę, gdzie każda decyzja może prowadzić do rozwiązania wielkiej tajemnicy lub wprost w ślepy zaułek.

Najgorsi Detektywi: Halloween w klubie H.4.0.S

Najgorsi Detektywi: Halloween będzie rozgrywać się wraz z udziałem publiczności. To Wy decydujecie czy chcecie być aktywnymi uczestnikami przygody, tajnymi doradcami, czy może obserwatorami całego zajścia.