Czas na kolejny turniej League Of Legends w H.4.0.S od LG

Wielkimi krokami zbliża się H.4.0.S SOLO Arena Challenge By LG. Będzie to 3. edycja turnieju w grę League Of Legends. Wydarzenie odbędzie się w 24 listopada o godzinie 13:00 w Warszawskim klubie komputerowym H.4.0.S przy ul. Marszałkowskiej 64.

Obok pasji, emocji i marzeń, które stają się wizytówką rozgrywek esportowych w H.4.0.S, ważne są również nagrody przyznawane uczestnikom turnieju. Dla najlepszych oprócz nagród pieniężnych organizatorzy przygotowali peryferia komputerowe ufundowane przez ENDORFY oraz metal poster od DISPLATE. Jednak tą najcenniejszą nagrodą jest prestiżowe trofeum. Łączna pula nagród sięga aż 2.500 zł!

Jak wziąć udział w turnieju rozgrywanym na lanie? Zapisy do trzeciej edycji H.4.0.S SOLO Arena Challenge By LG już się rozpoczęły. Formularz zgłoszeniowy a także szczegółowe informacje na temat zapisów i Turnieju, dostępne są na stronie (Link do zapisów). Szczegóły wydarzenia: Kiedy: Niedziela, 11 listopada

System rozgrywki: 1vs1

Godzina: 13:00

Gdzie: H.4.0.S, ul. Marszałkowska 64, Warszawa

Pula nagród: 1800 zł + nagrody rzeczowe Ostatnie dwie edycje turnieju League Of Legends organizowana wspólnie z marką LG w H.4.0.S, okazały się ogromnym sukcesem. Dlatego wspólnie podjęliśmy decyzję o kontynuacji rozgrywek. Myślę, że dzięki takim inicjatywom możemy dać szansę oraz wspierać w rozwoju młodych zawodników, którym niestety brakuje miejsca na pokazanie swoich umiejętności. – powiedział Piotr "hypia" Adamski, Event & Gaming Manager H.4.0.S Pssss. Na turnieju będziecie mogli spotkać Dawida „Dejf” Wawryka z Gadają o Esporcie!

Zapraszamy wszystkich miłośników League Of Legends do udziału w turnieju i kibicowania swoim ulubionym zawodnikom. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na żywo emocjonujące rozgrywki i poczuć prawdziwą atmosferę e-sportowej rywalizacji! Organizatorem Turnieju jest H.4.0.S, a sponsorem głównym firma LG. Partnerami wydarzenia zostali: ACTINA, INTEL, WK DZIK, ENDORFY, YUMISU, WD_BLACK, DISPLATE.