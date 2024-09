Wielkie otwarcie Gaming Zone w MediaMarkt w Galerii Westfield Arkadia już w sobotę!

Gaming Zone to połączenie pasji i technologii, miejsce, gdzie wielbiciele wirtualnej rzeczywistości znajdą przestrzeń do rozwoju swoich umiejętności. Atrakcjom nie będzie końca, zarówno dla zaawansowanych graczy, jak i zaciekawionych amatorów. Tylko w Gaming Zone będzie można przedpremierowo zagrać w najbardziej wyczekiwane tytuły tego roku. Fani piłki nożnej będą mogli przetestować wciągającą grę EA Sports FC25, a miłośnicy tańca spróbują swoich sił w Just Dance 2025 Edition. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kluczowy punkt naszych działań! 28 października czekamy na Was w Galerii Westfield Arkadia w Warszawie – zachęca Rafał Butler Dyrektor Kategorii MediaMarktSaturn Polska