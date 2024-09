Scena H.4.0.S: Najgorsi Detektywi na naprawdę dziwnej wyspie!

Zapnijcie pasy, bo już w sobotę 21 września czeka Was wieczór pełen zagadek, tajemnic i… śmiechu. Przygotujcie się na przygodę, gdzie każda decyzja może prowadzić do rozwiązania… lub w ślepy zaułek. Wraz z udziałem publiczności, wcielicie się w role mieszkańców Kornwalii, którzy muszą rozwikłać kryminalną zagadkę, zanim dojdzie do kolejnego zaginięcia! To Wy decydujecie czy chcecie być aktywnymi uczestnikami przygody, tajnymi doradcami, czy może obserwatorami całego zajścia.

21.09 (sobota), Warszawa, H.4.0.S, przy ul. Marszałkowskiej 64.

Godziny: 16.00-18.00. Bilety: 30 zł.