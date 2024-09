ACTINA na IFA Berlin 2024 – odkryj nową jakość gamingu

Strefa gamingowa, której nie możesz przegapić

Już we wrześniu tego roku będziemy mieli okazję po raz kolejny zaprezentować nasze produkty na IFA Berlin 2024, jednym z najważniejszych wydarzeń branży elektroniki użytkowej na świecie. Targi te to nie tylko doskonała platforma do odkrywania najnowszych innowacji technologicznych, ale także okazja do spotkań z liderami branży z całego świata. ACTINA, jako marka należąca do Grupy Kapitałowej ACTION, dumnie dołączy do grona wystawców, oferując odwiedzającym możliwość zapoznania się z najnowszymi seriami komputerów oraz nawiązania kontaktów biznesowych.