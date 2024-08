Są tu jacyś fani World of Warcraft? Ruszył konkurs, a do wygrania najnowszy dodatek w Edycji Kolekcjonerskiej

Żaden fan World of Warcraft nie może przejść obok takiej okazji obojętnie. Do wygrania są cenne nagrody.

Już w przyszłym tygodniu zadebiutuje World of Warcraft: The War Within, czyli najnowszy dodatek do popularnego MMORPG od Blizzarda. Z tej okazji mamy dla Was konkurs, w którym do zdobycia są cenne nagrody, w tym Edycja Kolekcjonerska wspomnianego rozszerzania.

World of Warcraft – konkurs z okazji premiery dodatku The War Within

Na naszym profilu na Facebooku znajdziecie konkurs, w którym zadaniem jest napisanie historii dla swojego bohatera w uniwersum World of Warcraft. Zaczynając od samych początków Waszej przygody, aż po rozterki związane z wyborem klasy oraz rasy postaci, czy wyboru strony konfliktu, czyli Przymierza bądź Hordy, skończywszy na heroicznych czynach.