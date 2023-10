Nowy gameplay z Life by You. Na to czekali fani serii The Sims?

Co do tego, że wielu graczy wyczekuje premiery symulatora życia Life by You od studia Paradox Tectonic, nie ma chyba żadnych wątpliwości. Dobra wiadomość jest taka, że niedawno w sieci pojawił się nowy materiał z rozgrywki, który pozwala dokładnie przyjrzeć się nadchodzącej produkcji. Jeden z twórców Life by You, Rod Humble – pracujący w przeszłości przy The Sims 2 oraz The Sims 4 – zdecydował się pokazać podstawowe mechaniki.

Life by You – nowy gameplay w sieci