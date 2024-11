Ryan Reynolds nie rozumie, dlaczego Eddie Murphy nie dostał nominacji do Oscara za rolę w Grubym i chudszym

W filmie Gruby i chudszy Murphy wciela się w aż siedem różnych postaci, w tym profesora Shermana Klumpa oraz jego przebiegłe alter ego, Buddy'ego Love'a. Ta szalona komedia spotkała się z pozytywnym odbiorem krytyków, którzy chwalili zróżnicowane kreacje Murphy'ego. Mimo to, pomimo nominacji do Złotego Globu, aktor nie otrzymał nominacji do Oscara, a wyścig o statuetkę w tamtym roku zdominowały bardziej dramatyczne występy, takie jak Geoffrey'a Rusha w Blasku czy Billy'ego Boba Thorntona w Bliznach przeszłości. Co ciekawe, aktorem ze stawki “komediowej”, nominowany do Złotego Globu, który znalazł się także wśród nominowanych do Oscara, był Tom Cruise za występ w filmie Jerry Maguire.

Warto przypomnieć, że Murphy ostatecznie otrzymał nominację do Oscara w 2007 roku za rolę Jamesa „Thundera” w filmie Dreamgirls. Ale to występ w Grubym i chudszym stał się kultowy i nadal pozostaje jednym z najbardziej niedocenionych w historii nagród filmowych, przynajmniej według opinii Ryana Reynoldsa.