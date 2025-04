Ryan Gosling pomoże odnowić kultowy horror z lat 80.? Zaskakujące doniesienia

Zaangażowanie Goslinga, znanego głównie z ról w dramatycznych i stylowych produkcjach, jak Drive czy La La Land, może wydawać się nieoczekiwane. Dotąd nie był kojarzony z horrorem, a tym bardziej z karnawałowym szaleństwem klasy B. Jak pokazał jednak przykład Barbie, aktor musi mieć sporo dystansu do siebie i do tego, co tworzy. Jego obecność w tym tajemniczym remake’u może oznaczać, że MGM rzeczywiście poważnie myśli o wskrzeszeniu marki z odpowiednim rozmachem – i może także z odrobiną ironii.

Przez ostatnie trzy dekady bracia Chiodo wielokrotnie wyrażali chęć powrotu do świata zabójczych klaunów, planując sequele, rebooty, a nawet serial. Jednak przeszkody prawne i brak zainteresowania ze strony studia skutecznie blokowały realizację tych pomysłów. W jednym z wywiadów Stephen Chiodo apelował do fanów o wywarcie presji na MGM: „To naprawdę baza fanów musi być bardziej otwarta wobec MGM niż my, ponieważ to oni kontrolują [franczyzę]”.

Warto jednak zaznaczyć, że popularność Killer Klowns from Outer Space nie ograniczyła się tylko do świata filmu. W 2024 roku marka doczekała się również swojej adaptacji w formie gry komputerowej – Killer Klowns from Outer Space: The Game, gdzie gracze mogą wcielić się zarówno w klaunów, jak i ludzi próbujących przetrwać ich inwazję. Gra spotkała się jednak z mieszanym odbiorem.