Rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu Twisted Metal. Anthony Mackie i Stephanie Beatriz powracają do swoich ról

Anthony Mackie i Stephanie Beatriz powracają do swoich ról i właśnie weszli z resztą ekipy na plan drugiego sezonu Twisted Metal.

Anthony Mackie zaskoczył fanów, kiedy w trakcie zeszłorocznej ceremonii wręczenia nagród The Game Awards, jako gwiazda i producent wykonawczy serialu Twisted Metal, ogłosił, że powstanie drugi sezon. Komediowy serial akcji oparty na grze wideo z konsoli PlayStation przypadł do gustu widzom i najwyraźniej zarobił wystarczająco dużo, żeby zasłużyć na ciąg dalszy. Jednak od tego czasu prawie nic o nim nie słyszeliśmy, ponieważ scenarzyści pracowali nad stworzeniem jeszcze bardziej szalonej, zabawnej i wybuchowej historii. I wygląda na to, że ich praca dobiegła końca.

Prace nad drugim sezonie Twisted Metal ruszyły na dobre

Szef PlayStation Productions, Asad Qizilbash, ujawnił właśnie, że rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu Twisted Metal, więc można przewidywać, że nowy sezon zadebiutuje w przyszłym roku.

Wczytywanie ramki mediów.