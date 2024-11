Rozpoczął się wczesny dostęp do UFL. Konkurent EA FC zadebiutuje w pełnej wersji w przyszłym tygodniu

Kilka dni temu informowaliśmy o zapowiedzi nowej gry od organizacji Fifa. Jak się okazuje, nie jest to jedyna produkcja piłkarska, o której ujawniono nowe informacje. We wrześniu dowiedzieliśmy się o przełożeniu daty premiery UFL, czyli darmowego konkurenta serii Fifa, obecnie EA Sports FC. Właśnie wystartował wczesny dostęp do produkcji mającej zadebiutować 5 grudnia.

UFL - update oraz premiera early access

Studio Strikerz udostępniło wyczekiwane przez wielu UFL w wersji wczesnego dostępu. W przeciwieństwie do nadchodzącej wersji 1.0, obecnie możemy zagrać jedynie po kupnie jednego z trzech pakietów - najtańszy w cenie 69,99 złotych. Pozostałe pakiety zostały wycenione na 137,49 oraz 369,49 złotych. Każdy z nich oferuje odpowiednie korzyści, w tym przedmioty kosmetyczne, stadion oraz walutę do wykorzystania w grze.