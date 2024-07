Ród smoka ze świetnym nawiązaniem do Gry o Tron. Twórcy potwierdzili teorię

W świecie Westeros nie ma przypadków i w nowym odcinku Rodu smoka pojawiło się ciekawe odniesienie do Gry o Tron.

Na platformie Max możemy już oglądać trzeci odcinek drugiego sezonu Rodu smoka, zatytułowany Płonący młyn. Do tej pory niewiele było nawiązań i easter-eggów do Gry o Tron, ale ten z najnowszego epizodu zdecydowanie przebija wszystkie inne. Twórcy umieścili scenę, która odwołuje się bezpośrednio do Daenerys Targaryen i jej smoków. Uważajcie na spoilery!

Ród smoka łączy się z Grą o Tron za sprawą smoczych jaj

W jednej ze scen trzeciego odcinka drugiego sezonu Rodu smoka Rhaenyra wysyła Rhaenę do lady Arryn wraz ze swoimi dziećmi i smoczymi jajami, które ma zabrać do Pentos na przechowanie. Te przypominają jaja, które w pierwszym sezonie Gry o Tron otrzymała Daenerys w prezencie ślubnym, właśnie w Pentos. Były to trzy skamieniała smocze jaja, z których później wykluły się smoki, którymi Daenerys miała podbić Westeros i odzyskać Żelazny Tron dla Targaryenów.