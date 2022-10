Ród smoka potrzebuje 4 sezonów. George R.R. Martin twierdzi, że to historia na 40 godzin

Popularny autor w ostatnim poście na blogu napisał, że Ród smoka powinien liczyć cztery sezony. Twórca powieści i całego uniwersum Pieśni Lodu i Ognia twierdzi, że aby widzowie w pełni poznali tę historię, to serial potrzebuje czterdziestu godzinnych odcinków.

Kiedy byłem chłopcem, seriale miały po 39 odcinków w sezonie. Gdy pisałem do „Pięknej i Bestii”, były to 22 epizody. Ale sezony zmniejszyły się jeszcze bardziej. „Rodzina Soprano” miała 13 odcinków w sezonie, ale zaledwie kilka lat później „Gra o Tron” miała już tylko 10 (i nawet nie te ostatnie dwa sezony). Gdyby „Ród smoka” miał 13 odcinków w sezonie, może moglibyśmy pokazać wszystko, co zostało ukryte podczas „przeskoków w czasie”… choć groziłoby to, że niektórzy widzowie narzekaliby, że serial jest zbyt „wolny”, że “nic się nie dzieje”.