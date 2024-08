Ród smoka o połowę krótszy od Gry o Tron. Zapowiedziano koniec serialu

Ryan Condal dodał, że w trzecim sezonie czeka nas zapowiedziana już w drugim sezonie serialu walka o Przesmyk. Twórcy chcą zapewnić największą bitwę w historii serialu, dlatego potrzebują dla niej więcej czasu, czego drugi sezon nie mógł zapewnić.

Na podstawie tego, co wiemy teraz, powinna to być największa rzecz, jaką do tej pory stworzyliśmy. Chcieliśmy po prostu mieć czas i przestrzeń, aby zrobić to na poziomie, który będzie ekscytował i satysfakcjonował fanów oraz w sposób, na jaki zasłużył.