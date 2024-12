Rockstar pracował na GTA 3 Online. O pomyśle dowiedzieliśmy się za sprawą wycieku

Jak już wiemy od dłuższego czasu, Rockstar przygotowuje się do premiery GTA 6. Jednak wcześniej studio zajmowało się też GTA Online, które było bardzo popularne wśród graczy przez cały okres istnienia. Dzięki ostatniemu wycieku informacji o serii dowiedzieliśmy się, że miało powstać więcej podobnej zawartości.

GTA 3 - informacje o planowanym trybie sieciowym

W internecie pojawiło się wiele dokumentów projektowych z czasów PlayStation 2, których prawdziwość została potwierdzona przez Obbe Vermeija, byłego pracownika Rockstara zajmującego się pracą nad grami z tamtego okresu. Jedną z informacji zawartą w wycieku jest GTA 3 Online. Projekt miał posiadać otwarty świat możliwy do zwiedzania w kilka osób, kreator postaci, misje do wykonania oraz umiejętności do odblokowania. Powstały dwa pomysły na rozwój trybu, a jednym z nich miały być potyczki typu deathmatch.

