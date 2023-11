RoboCop: Rogue City sukcesem. To największa premiera w historii firmy Nacon

Na koniec warto przypomnieć, że RoboCop: Rogue City dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji polskiego studia Teyon, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Robocop: Rogue City - to powinna być trzecia część trylogii filmowej!