Robert Pattinson w filmie science fiction od twórcy Parasite. Zobacz zwiastun

Rolę “straceńca” otrzymał Robert Pattinson. Ponoć aktor znany wszystkim z roli Batmana, zrobił podczas castingów ogromne wrażenie na reżyserze i producentach, przez co bardzo szybko uznali go za idealnego do tej roli. Aktor ma doświadczenie w tego rodzaju tematyce. Wcześniej na kosmiczną misję wyruszył w filmie High Life. Obok Pattinsona w filmie występują też inne gwiazdy wielkiego i małego ekranu takie gwiazdy jak Toni Collette (Dziedzictwo. Hereditary), Mark Ruffalo (Avengers), Steven Yeun (The Walking Dead) i Naomie Ackie (Mrugnij dwa razy).