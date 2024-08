Robert Downey Jr. ujawnia kulisy powrotu do MCU i przyjęcia roli Dr Dooma

Susan [żona aktora, przyp. red.] i ja siedzieliśmy kiedyś z [Kevinem] Feige, a on powiedział: "Ciągle przychodzi mi do głowy, że gdybyś wrócił…", a Susan na to: "Czekaj, czekaj, wrócił jako co?" Potem oboje zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to kolejna rzecz, która obala wszelkie wątpliwości, jakie ktokolwiek mógłby mieć co do tego gościa, bardzo wyrafinowanego kreatywnego myśliciela, co do tego, jak nie cofać się, jak nie zawodzić oczekiwań, jak możemy nadal przekraczać oczekiwania? I wspomniał o Victorze Von Doomie. Sprawdziłem tę postać i pomyślałem: "Wow'”. Później Kevin mówi: "Zróbmy Victora Von Dooma dobrze. Zróbmy to dobrze.

Kontynuując swoje wspomnienia aktor dodał:

Więc powiedziałem do Kevina: "Czy mogę porozmawiać z Bobem Igerem?" On mówi: "O czym?" Mówię: „O wszystkim". Poszedłem do domu Boba i nie wiem, jak opisać to doświadczenie. Miałem wiele naprawdę fajnych doświadczeń, ale idę do mieszkania Igera, siadamy i on mówi: „Podoba mi się”. Ja na to: „On to lubi”. Powiedział: „Wpadnij do Imagineering Campus”. Feige i ja idziemy do Imagineering Campus i chcesz porozmawiać o dwóch facetach, którym w tym samym czasie wybuchły mózgi... Nie mogę powiedzieć zbyt wiele, ale to, co się tam teraz dzieje, przekracza moje oczekiwania co do tego, co było możliwe