Rise of the Ronin na PC zapowiedziane. Znamy datę premiery

Prawie rok temu doczekaliśmy się premiery Rise of the Ronin, czyli RPG akcji od studia Team Ninja znanego między innymi z serii Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty oraz Ninja Gaiden. Tytuł został wydany 11 marca wyłącznie na PlayStation 5, gdzie został pozytywnie przyjęty przez graczy. Twórcy postanowili ogłosić datę premiery na nową platformę.

Rise of the Ronin - informacje o grze

Koei Tecmo podzieliło się nowym zwiastunem prezentującym kilka ujęć fabularnych oraz z rozgrywki z Rise of the Ronin. Stało się to z okazji zapowiedzi produkcji na PC, osoby korzystające z tej platformy otrzymają dostęp do zakupu RPG-a 11 marca. Tytuł pojawi się wyłącznie na Steamie i ma zachować cenę 49,99 dolarów, czyli około 200 złotych. Warto dodać, że w czerwcu 2024 został on najlepiej sprzedającą się grą w historii Koei Tecmo, a serwisie Metacritic zebrał średnią ocen na poziomie 76/100.