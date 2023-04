Ricochet Anti-Cheat będzie rozbrajać oszustów w Call of Duty. Zobaczcie wideo

Już za kilka dni – a dokładnie 12 kwietnia 2023 roku – w Call of Duty: Modern Warfare 2 i Call of Duty: Warzone 2 rozpocznie się trzeci sezon rywalizacji. Gracze będą mogli więc liczyć na nowe atrakcje, ale okazuje się, że to nie koniec dobrych wiadomości. Activision wprowadzi bowiem wówczas także zmiany w Ricochet Anti-Cheat, który służy do wykrywania nieuczciwych graczy. Wygląda na to, że aktualizacja wspomnianego systemu znacząco uprzykrzy życie wszystkim oszustom.

Activision przedstawia nowości w systemie Ricochet Anti-Cheat dla Call of Duty. Oszuści nie będą mieć łatwego życia

We wpisie opublikowanym na oficjalnym blogu Call of Duty poinformowano, że dzięki nadchodzącej aktualizacji Ricochet Anti-Cheat będzie wykrywał urządzenia sprzętowe innych firm. Część oszustów korzystało bowiem z takich rozwiązań, które ułatwiały rozgrywkę, niwelując np. odrzut broni. Activision zapowiedziało również wdrożenie systemu powtórek, dzięki którym zespół będzie mógł dokładnie przeanalizować wszystkie sytuacje i odpowiednio reagować na zgłoszenia.



Interesująco prezentuje się natomiast system kar, które Ricochet Anti-Cheat będzie nakładać na wykrytego oszusta. Activision zaprezentowało trzy rozwiązania. Za sprawą pierwszego uczciwi gracze staną się niewidzialni dla cheatera. Dzięki drugiemu użytkownicy grający fair otrzymają natomiast tarczę, która ochroni ich przed pociskami wystrzelonymi przez osobę korzystającą z nielegalnych „wspomagaczy”.



Trzecią karą będzie natomiast całkowite rozbrojenie oszusta. Ricochet Anti-Cheat uniemożliwi bowiem cheaterom korzystanie z broni, dzięki czemu uczciwi gracze bez problemu rozprawią się z naginającymi zasady użytkownikami. Activision opublikowało również krótkie materiały wideo, które prezentują wymienione rozwiązania w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.



Activision podkreśla, że opisane wyżej kary pozwalają utrzymać nieuczciwych graczy na serwerach w nieszkodliwej formie, dzięki czemu system Ricochet Anti-Cheat może zbierać „cenne informacje”, które w przyszłości pomogą deweloperom skuteczniej walczyć z cheaterami. Jednocześnie zespół podkreśla, że przyłapani na gorącym uczynku oszuści zostaną zbanowani we wszystkich odsłonach Call of Duty.