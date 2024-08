Reżyser Obcy: Romulus chętny nakręcić nowy film z serii Obcy kontra Predator

Alvarez, obecnie promujący Obcy: Romulus, zasugerował, że on i Trachtenberg mogliby podzielić się reżyserią trzeciego Obcego kontra Predatora, podobnie jak Quentin Tarantino i Robert Rodriguez zrobili w z filmem Od zmierzchu do świtu, a później także w dyptyku Grindhouse. Taka współpraca mogłaby dodać świeżości i nowej energii do serii, która, choć miała trudne chwile po premierach dwóch części, teraz może się w końcu odrodzić.

Może to coś, co muszę współtworzyć z moim kumplem Danem. Może powinniśmy zrobić tak, jak Tarantino i Robert Rodriguez zrobili z Od zmierzchu do świtu. Ja wyreżyseruję połowę, a on drugą połowę. To zależy od tego, jak dobrze wypadnie Romulus, czy ludzie będą chcieli to zobaczyć.