Revenant Hill zostało anulowane. Smutne wieści od twórców Night in the Woods

Night in the Woods to zdaniem wielu jedna z najlepszych gier niezależnych ostatnich lat. Produkcja z 2017 roku cieszy się uznaniem zarówno wśród graczy, jak i branżowych mediów, co potwierdzają m.in. różnego rodzaju nagrody i nominacje, czy też recenzje na Steam. W maju bieżącego roku studio The Glory Society – założone przez Scotta Bensona i Bethany Hockenberry, czyli twórców wspomnianego tytułu – zapowiedziało natomiast Revenant Hill. Tymczasem okazuje się, że nowa gra deweloperów odpowiedzialnych za Night in the Woods nie zadebiutuje na rynku, ponieważ projekt został anulowany.

Revenant Hill skasowane. Wszystko przez problemy zdrowotne jednego z założycieli studia The Glory Society

Decyzja o skasowaniu Revenant Hill została podjęta ze względu na problemy zdrowotne Scotta Bensona. We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) współzałożyciel The Glory Society poinformował, że zdiagnozowano u niego ciężką niewydolność serca, którą najprawdopodobniej spowodował wirus. Deweloper podkreśla, że w „najbliższej przyszłości” będzie bardzo ograniczany przez chorobę i został zmuszony zmienić swoje podejście do pracy.