Return to Silent Hill będzie wierną adaptacją Silent Hill 2. Nowe zdjęcie pokazuje aktorską wersję Jamesa Sunderlanda

Nowa filmowa odsłona serii Silent Hill zmierza na wielki ekran. Firma Cineverse ogłosiła, że nabyła prawa do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych filmu Return to Silent Hill, opartego na kultowej grze wideo Silent Hill 2 od Konami. Produkcja trafi do szerokiej dystrybucji kinowej w USA, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Zgodnie z opisem, Return to Silent Hill opowie historię Jamesa – mężczyzny pogrążonego w żalu po zakończeniu związku z ukochaną Mary. Gdy otrzymuje od niej tajemniczy list, wyrusza do miasteczka Silent Hill, które okazuje się przekształcone przez złowrogą siłę. W trakcie poszukiwań James napotyka przerażające istoty i stopniowo odkrywa mroczną prawdę o mieście i samym sobie.

Za reżyserię odpowiada Christophe Gans, który zrealizował również pierwszy film Silent Hill z 2006 roku. W obsadzie nowej produkcji znaleźli się Jeremy Irvine i Hannah Emily Anderson.

Silent Hill to jedna z najlepszych serii gier w historii, a Christophe Gans ponownie uchwycił jej atmosferę z ogromną precyzją – powiedział Brandon Hill, dyrektor ds. akwizycji w Cineverse.

Reżyser doda, że film powstał z głębokiego szacunku do oryginalnej gry i z myślą o oddanych fanach serii. Producent Victor Hadida podkreślił, że Return to Silent Hill to „wciągające i wizualnie imponujące doświadczenie”, a Cineverse zostało wybrane ze względu na umiejętność autentycznego podejścia do znanych marek.