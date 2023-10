Respawn z niespodzianką dla fanów Titanfall? Odkrycie dataminera budzi nadzieje

Istnieje również prawdopodobieństwo, że 7. urodziny gry Titanfall 2 będą celebrowane w Apex Legends, które wkrótce doczeka się 19. sezonu. Fanom nie pozostaje jednak na ten moment nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i w najbliższych dniach uważnie śledzić wiadomości publikowane przez Respawn Entertainment.

Na koniec przypomnijmy, że Titanfall 2 zadebiutował na rynku w październiku 2016 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Respawn Entertainment, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Pan Robot – Recenzja Titanfall 2.